Ilrestodelcarlino.it - Ex Alcatraz senza pace: "Strategia di menzogne, non esiste alcun progetto"

"Come mai Muzzarelli si è inventato un inizio certo dei lavori per gennaio 2025?". L’interrogativo retorico è del consigliere comunale e regionale di Fratelli d’Italia Ferdinando Pulitanò che commenta la replica di Modena Life pubblicata ieri sulla riqualificazione del direzione Manfredini. Nel cronoprogramma si legge che dopo la pulizia sarà avviata la fase di scouting commerciale, quindi si procederà per fine anno aldi un intervento che dovrebbe concludersi nel 2029. "È con grande piacere – sottolinea Pulitanò – che leggiamo le dichiarazioni di Marinelli, amministratore di Modena Life, che ci danno ragione su tutta la linea. Come già denunciato da noi più volte, nonnessunesecutivo; niente di male in teoria, se non fosse che l’ex sindaco Muzzarelli ha cercato di accattivarsi approvazione mentendo spudoratamente.