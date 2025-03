Fanpage.it - Evelina Christillin: “Lapo Elkann lo tenevo in braccio e mi ha scatenato contro i tifosi della Juve”

Leggi su Fanpage.it

non si ricandiderà alla FIFA. In un'intervista ha dichiarato che in questa decisione ha influito anche la questione Superlega, che le procurò notevoli problemi.