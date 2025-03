Ilpiacenza.it - Evacuata la scuola Alberoni, scatta l'allarme per il corto circuito di un quadro elettrico

Leggi su Ilpiacenza.it

Vigili del fuoco in azione allanella tarda mattinata del 12 marzo per un probabiledi unche ha fattore l'antincendio. Tutti i bambini, gli insegnanti e tutto il personale sono stati evacuati per permettere ai pompieri di verificare.