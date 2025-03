Europa e Agenda 2030 Patto per l’industria pulita | decarbonizzare per reindustrializzare l’Europa

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Lui Di Marco della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS il 4 marzo 2025.La Commissione europea ha adottato il 26 febbraio un corposo pacchetto di atti dando seguito alle promesse assunte con la recente adottata bussola per la competitività nel quadro degli impegni dei primi cento giorni dall’avvio delle attività della nuova Commissione, come già programmato negli orientamenti politici 2024-2029 della presidente von der Leyen.Tra questi atti troviamo ilper(clean industrial deal) che inquadra strategicamente una serie di misure già annunciate nei suddetti orientamenti politici e nella bussola per la sostenibilità, tra cui come sua parte integrante il piano d’azione per l’energia accessibile adottato in pari data.