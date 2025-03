Ilgiorno.it - Euronext accentra su Piazza Affari: Milano capitale finanziaria d’Europa

del mercato integrato europeo dei capitali., il circuito di Borse a cui appartiene anche, sposta il regolamento titoli di Parigi, Amsterdam e Bruxelles sul depositario centrale italiano (Securities Milan, ex Monte Titoli). Questi tre mercati, si legge in una nota, si uniranno agli altri mercatidi Lisbona,e Oslo, già supportati daSecurities Milan. “Si tratta di un passo importante per migliorare la competitività dei mercati dei capitali europei - commenta Stéphane Boujnah, ceo e presidente del Consiglio di amministrazione di– per affrontare la frammentazione del post-trading in Europa e per aprire nuove opportunità di trading e di investimento, soprattutto a livello transfrontaliero. Attualmente, il regolamento delle transazioni azionarie in Europa è frammentato in oltre 30 diversi Csd (Central security deposity)”, le organizzazioni che tengono in custodia titoli finanziari, sotto forma di certificati cartacei o informatizzati, allo scopo di facilitarne gli scambi di proprietà.