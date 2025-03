Eurocamerasì a piano per il riarmo Ue

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.30 Via libera dell'Eurocamera con 419 voti a favore, 204 contrari e 46 astenuti al testo su libro bianco sul futuro della difesa europea che invita l'Ue ad agire con urgenza per garantire la propria sicurezza. Il testo chiede che le risposte ai rischi esterni siano "simili a quelle in tempo di guerra" e "accoglie con favore ilRearm Europe, proposto il 4 marzo 2025 dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen".