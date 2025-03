Secoloditalia.it - Euro-figuraccia del Pd, Schlein esce con le ossa rotte dal voto: metà partito le volta le spalle

Leggi su Secoloditalia.it

Altro che piazza per l’pa e i lavori in corso per raggiunge la “testarda unità”, Ellycon ledala Strasburgo sul piano per la difesa comune. Il Pd, unico nello scenario parlamentarepeo, si spacca acome una mela: su 21 parlamentari dieci si esprimono a favore del Libro bianco che contiene il piano ReArm Eu presentato da Ursula von der Leyen e in 11 si astengono. Una spaccatura clamorosa che conferma anche l’isolamento dai socialistipei, di cui i dem rappresentano (solo nei numeri) la maggioranza. Mezzolealla segretaria che rinel capolavoro di acuire il fto con la minoranza e distinguersi dalla famigliapea di riferimento. Hanno votato a favore, secondo il roll call, Stefano Bonaccini, Antonio Decaro, Giorgio Gori, Elisabetta Gualmini, Giuseppe Lupo, Pierfrancesco Maran, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Irene Tinagli, Raffaele Topo.