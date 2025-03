Ilfattoquotidiano.it - Etichette anti-shrinkflation, la Commissione Ue avvia una procedura d’infrazione contro l’Italia. “Violate le norme sul libero scambio”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La norma del governo Melonilanon regge all’esame di Bruxelles. LaEuropea ha infattito unadi infrazione nei confronti delper “violazione dellesule circolazione delle merci“. La, formalizzata con l’invio a Roma di una lettera di costituzione in mora, contesta l’imposizione dell’obbligo di segnalare sulle confezioni quando il contenuto è stato ridotto senza modificare le dimensioni dell’imballaggio per mascherare l’aumento di prezzo. Si tratta della norma inserita nella legge sulla concorrenza di fine 2024 e rivendicata dal ministro delle Imprese Adolfo Urso che ne ha sollecitato l’approvazione come strumento per difendere i consumatori. Ma, come ha rilevato a gennaio Vitalba Azzolini su Pagella Politica, il governo si è mosso senza rispettare le regole Ue sulla modifica delle regolamentazioni tecniche che possono restringere il mercato unico europeo: in particolare non ha osservato il periodo di sospensione di tre mesi necessario perché lavaluti la compatibilità con la legislazione comunitaria.