Ilgiorno.it - Espulsioni, udienze da remoto per risparmiare tempo e soldi: progetto pilota a Varese

daper l’espulsione di immigrati irregolari: aun. Tribunale di, la Questura die il Consiglio dell'Ordine degli avvocati dihanno sottoscritto un protocollo per l'esecuzione in modalità di videoconferenza delledi convalida relative ai provvedimenti di espulsione da eseguire con accompagnamento immediato in frontiera degli stranieri irregolari. Come funziona Con l'introduzione di questa modalità ledi convalida si terranno in un locale appositamente predisposto presso la III Sezione dell'Ufficio Immigrazione della Questura di, garantendo la presenza dell'interprete, della persona destinataria del provvedimento di espulsione e del personale di vigilanza. Il difensore potrà partecipare sia in presenza nei medesimi locali, sia da, collegandosi da altre sedi.