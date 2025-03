Esonerato dalla Juve Motta trova subito squadra in Serie A

Leggi su Sportface.it

Il tecnico potrebbe continuare ad allenare nel massimo campionato italiano dopo il sempre più probabile addio ai bianconeri Chi allenerà lal’anno prossimo? Attenzione a Pioli se non sarà ancora Thiago. Oggi l’italo-brasiliano è decisamente più fuori che dentro la, con l‘esonero che potrebbe arrivare anche in caso di qualificazione alla prossima Champions.Difficile infatti confermare un allenatore in rotta con mezzo spogliatoio e che si porta dietro umiliazioni pesanti come quella di Eindhoven, e quelle recentissime con Empoli e Atalanta. Tre in poco meno di un mese. Da tener conto pure l’aspetto ambientale, ormai avverso all’ex Bologna.Dopo la disfatta con l’undici di Gasperini, fuori l’Allianz Stadium un folto gruppo di tifosi ha intonato dei cori per Massimiliano Allegri.