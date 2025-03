Cultweb.it - Esistono davvero le sirene? Tra mito e scienza, la verità è una sola

Lehanno affascinato l’umanità per secoli, apparendo in miti, leggende e racconti di marinai. Ma? Nonostante l’esistenza di queste creature marine sia oggetto di indagine e speculazione, la risposta è evidente: non.Le prime rappresentazioni dellerisalgono agli Assiri e ai Babilonesi e a una divinità, per metà donna e metà pesce, madre della regina Semiramide. Ma le storie più note sono quelle dellalogia greca, dove erano creature per metà donna e per metà uccello, responsabili di ammaliare i marinai con il loro canto. In uno dei passaggi più affascinanti dell’Odissea di Omero, Ulisse si fa incatenare al palo della sua nave pur di sentire il canto delle, mentre le orecchie dei marinai sono coperte di cera.Con il tempo, l’immagine dellesi è trasformata in quella più comune oggi, ovvero esseri con la parte superiore umana e una coda di pesce.