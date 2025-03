Lanazione.it - Escursionista disperso a Marradi, ore d’ansia in alto Mugello: ritrovato all’alba

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 12 marzo 2025 - Si sono concluse questa mattinale ricerche di unnei pressi dell’Eremo di Gamogna, nel comune di. L’uomo, nato nel 1971, era atteso all’eremo ma non vi aveva mai fatto ritorno, facendo scattare l’allarme. L’intervento, iniziato alle 23.20 di ieri, ha visto l’impegno dei vigili del fuoco del comando di Firenze, con squadre provenienti dal distaccamento di, Borgo San Lorenzo e dalla sede centrale. Sul posto sono state inviate due squadre di terra, mentre dalla sala operativa sono state attivate le procedure per individuare l’ultima area in cui ilpoteva trovarsi, grazie alla collaborazione con il gestore telefonico. Le ricerche si sono svolte in condizioni meteo avverse, impedendo l’utilizzo dei droni.