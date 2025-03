Anteprima24.it - Esclusione Turris: il nuovo calendario del Benevento

Tempo di lettura: < 1 minutoDopo quella del Taranto dei giorni scorsi, l’dellasancita oggi dal Tribunale Federale Nazionale ha avuto conseguenze non solo sulla classifica con la cancellazione di tutti i risultati dei corallini, ma inevitabilmente anche sul. In modo particolare l’impatto sarà importante su quelle squadre, come il, che avrebbero dovuto ancora affrontare Taranto enel ritorno.La Lega Pro, in conseguenza delle Decisioni di cui al Dispositivo/0143/TFNSD-2024-2025, ha reso noto il programma gare aggiornato dalla 13^ alla 19^ giornata di ritorno del Campionato di Serie C Now con i giallorossi che riposeranno il 16 marzo e il 6 aprile.13^ GIORNATA DI RITORNODomenica 16 marzo 2025 – Riposa:14^ GIORNATA DI RITORNOLunedì 24 marzo 2025 – ore 20:30 –-AZ Picerno15^ GIORNATA DI RITORNODomenica 30 marzo 2025 – ore 19:30 – Avellino-16^ GIORNATA DI RITORNODomenica 6 aprile 2025 – Riposa:17^ GIORNATA DI RITORNODomenica 13 aprile 2025 – ore 19:30 – Audace Cerignola-18^ GIORNATA DI RITORNOSabato 19 aprile 2025 – ore 18:30 –-Trapani19^ GIORNATA DI RITORNOSabato 26 aprile 2025 – ore 16:30 – Giugliano-L'articolo: ildelproviene da Anteprima24.