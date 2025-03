Ente Parco Vesuvio | un corso per promuovere il patrimonio vitivinicolo locale

Leggi su Ildenaro.it

Si è concluso con una grande partecipazione ildi avvicinamento al vino promosso dall’Nazionale del, in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier-Delegazionee il Consorzio Tutela Vini. Un’iniziativa, si legge in una nota, nata per rafforzare la conoscenza e la valorizzazione dei vini vesuviani tra i professionisti della ristorazione e del turismo, affinchè diventino ambasciatori di un territorio straordinario. Ildedicato ai ristoratori e agli operatori turistici del territorio, con l’obiettivo di valorizzare ilvesuviano eun turismo esperienziale di qualità. Il piano didattico articolato in cinque incontri formativi, si è svolto nel Palazzo Mediceo di Ottaviano, messo a disposizione dal Comune, che ha patrocinato l’evento.