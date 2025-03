Unlimitednews.it - Enrico Ruggeri presenterà live i brani del nuovo album “La caverna di Platone”

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) –si esibirà l’1 aprile ai Magazzini Generali di Milano e il 3 aprile al Largo Venue di Roma portando per la prima volta dal vivo idel“Ladi” (Anyway Music / Sony Music), insieme ai suoi grandi successi. Le prevendite per i due concerti sono disponibili su Ticketone.Da oggi è online il video di “Zona di guerra”, brano contenuto nell’“Ladi” con cuiporta sotto i riflettori gli orrori di una guerra che entra nelle case delle persone, che non ha vinti o vincitori ma solo sconfitti. Il video è il sequel del viaggio mentale del singolo “Il poeta”: qui il protagonista viene scaraventato in una realtà di dolore e desolazione, in un crescendo drammatico. “Ho deciso di dare un seguito al video de ‘Il Poeta’ con un cortometraggio su ‘Zona di guerra’, uno deipiù intensi del: il misterioso protagonista del primo episodio si trova catapultato in una terribile realtà, nella quale un conflitto, cosa di per sé atroce, diventa ancora più tragico entrando nella vita, nelle case, violando l’intimità di persone innocenti.