Laprimapagina.it - Energie rinnovabili in Italia: l’Ascesa del fotovoltaico

L’sta puntando sempre più sulleper ridurre le emissioni di CO? e rendere l’approvvigionamento energetico più sostenibile. In particolare, il(PV) sta vivendo un vero e proprio boom negli ultimi anni. Le condizioni geografiche e climatiche del paese offrono le condizioni ideali per sfruttare l’energia solare.Ilin CrescitaL’è già oggi una delle nazioni leader in Europa nell’utilizzo dell’energia solare. Grazie a numerosi programmi di incentivazione statali, come agevolazioni fiscali o tariffe di incentivazione, il numero di impianti fotovoltaici installati è in costante aumento. Sia le famiglie che le imprese beneficiano del risparmio a lungo termine sui costi energetici e dell’indipendenza dai combustibili fossili.Un altro fattore che contribuisce alla crescita delinè la continua riduzione dei costi di acquisto dei moduli solari e dei sistemi di accumulo.