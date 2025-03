Ilrestodelcarlino.it - Emilia Romagna in allerta meteo: tracima la diga di Ridracoli. Venti di burrasca e rischio frane

Bologna, 12 marzo 2025 – Ancorainanche per domani, giovedì 13 marzo, quando la regione sarà interessata da un'ondata di maltempo che porterà forti, piogge intense e un aumento del. La Protezione Civile ha diramato un'arancione per vento e gialla per criticità idraulica e idrogeologica, che invita alla massima prudenza. Le previsioni di Arpae non promettono miglioramenti ancora per un po’. Forti raffiche di vento Piogge torrenziali e temporaliidrogeologico eCosa fare in caso diLe previsioniForti raffiche di vento L'si prepara ad affrontare un generale aumento dellalazione da sud-ovest. Iraggiungeranno intensità dimoderata (62-74 Km/h) sui rilievi, con punte diforte (75-88 Km/h) e raffiche ancora più intense sul crinale appenninico centro-orientale.