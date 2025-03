Dilei.it - Emanuele Filiberto di Savoia, mano nella mano con l’amante a Venezia

dinon ha resistito alla tentazione del ballo in maschera, ma aci ha portato Adriana Abascal e non sua moglie Clotilde Courau.die Adriana Abascal al Ballo del Dogedie l’imprenditrice messicana Adriana Abascal qualche giorno fa sono stati tra i protagonisti dello sfarzoso Ballo del Doge in occasione del Carnevale di. Dunque, il Principe non si fa più problemi a mostrarsi in pubblico con la donna che gli ha rubato il cuore, malgrado sia ancora ufficialmente sposato con l’attrice francese Clotilde Courau.ha indossato per l’occasione uno sfarzoso costume rosso e oro, con un copricapo importante, gli occhi truccati, mentre la sua amante ha optato per un magnifico abito rinascimentale rosa e oro, una maschera scintillante che le nascondeva lo sguardo e un complicato copricapo di piume bianche.