Emanuela Maccarani, infortuni e malattie? Chi se ne frega. Puntava solo al risultato

Desio, 12 marzo 2025 – “Cos’è, non respiri? È perché sei grassa. non riesci per il peso, non entri nel cerchio”. E ancora: “Sei un maiale. guarda che cosce”, “Sei una balena”. Oltre ai riferimenti all’aspetto fisico e gli insulti, anche le umiliazioni. “Fai schifo, metti in difficoltà la squadra, fai perdere le medaglie”. Anche tirando in ballo familiari e provenienza. “Tu haicapelli in testa, non so perché sei qui, non arriverai da nessuna parte, potrai farela parrucchiera come tua madre”, “Sei una muratrice perché sei di Bergamo,quello sai fare”, “La tua famiglia è un po’ così e tu sei una figlia dei fiori”.la punta dell’iceberg delle condotte contestate all’allenatrice dell’Accademia internazionale di ginnastica ritmica di Desio,, e che hanno indotto la gip del tribunale di Monza Angela Colella a disporne l’imputazione coatta per maltrattamenti.