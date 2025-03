Gossipnews.tv - Emanuela Folliero Shock: Ecco Con Chi Mi Ha Tradito!

Durante una puntata di La Volta Buona,ha raccontato un tradimento scioccante che ha vissuto. Caterina Balivo è rimasta senza parole.che cosa è successo!Di recente, durante la sua partecipazione al programma La Volta Buona su Rai Uno,ha condiviso un episodio sconvolgente della sua vita sentimentale. Per la prima volta, ha raccontato di aver scoperto che un suo ex, chiamato simbolicamente ‘Giovanni’, l’aveva tradita con una persona trans. La conduttrice Caterina Balivo è rimasta senza parole nel sentire il racconto.L’ex annunciatrice di Rete Quattro ha rivelato di aver colto in flagrante il fidanzato mentre si trovava in auto con una donna bionda. Insospettita, si è avvicinata e ha bussato al finestrino, desiderosa di conoscere la misteriosa accompagnatrice.