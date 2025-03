Thesocialpost.it - Elon Musk, il retroscena: “Sempre più solo, non piace alla squadra presidenziale, Trump pronto a scaricarlo”

Leggi su Thesocialpost.it

e Donaldsembranopiù distanti. Lo scrive Il Sole 24 Ore citando il Financial Times, secondo cui il vero interrogativo non è se il presidente americano deciderà di scaricare il patron di Tesla, ma quando lo farà. Le prime settimane dinella sua nuova veste di figura politica hanno evidenziato tutte le fragilità dell’imprenditore di fronte a scenari inediti e complessi.Leggi anche:vuole incontrare Mattarella per Starlink, la risposta del Quirinale: “Ma quando mai?”Il ridimensionamento diCasa BiancaNegli ambienti della Casa Bianca,apparepiù un elemento ingombrante. Il New York Times ha rivelato cheavrebbe iniziato a ridimensionare il suo ruolo, trasferendo responsabilità precedentemente affidate al ceo di Tesla ai capi dei dipartimenti competenti.