Elezioni in Groenlandia all’ombra di Trump vincono i nazionalisti | Ma di lui non ci fidiamo

L’opposizione di centrodestra ha vinto lelegislative in. Lo ha riferito il canale pubblico groenlandese Knr. Il voto è stato contraddistinto da un’ondata di nazionalismo. In molti chiedono che l’isola artica, ambita da Donald, raggiunga rapidamente l’indipendenza. Il voto ha premiato il Partito Democratico, formazione “social-liberale”, con oltre il 30% dei voti. Bene anche idi Naleraq con il 23%. Netto calo infine per i partiti del governo uscente: gli ambientalisti di sinistra di Inuit Ataqatigiit sono al 21 (-15 % rispetto al 2021) e i socialdemocratici di Siumut al 15% (-14%).L’approccio graduale all’indipendenzaLa Reuters spiega che il Partito Democratico è pro-business e favorevole a un approccio graduale all’indipendenza dell’isola dalla Danimarca.