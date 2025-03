Lapresse.it - Elezioni Groenlandia, vince il centrodestra favorevole all’indipendenza

Sorpresa allelegislative in: le urne hanno decretato vincitore il partito di centro-destra Demokraatit, attualmente all’opposizione. Secondo quanto riportano i media locali, il risultato è stato chiaro intorno all’1 di notte, le 3 di stanotte (mercoledì) in Italia. I Democratici hanno vinto con circa il 30,5% dei voti. Al secondo posto è arrivato il partito Naleraq al 25%, seguito da Inuit Ataqatigiit del premier uscente Mute Bourup Egede al 21% e Siumut al 14%.Demokraatit èdellaSia il partito Demokraatit sia Naleraq sono favorevolidalla Danimarca. Il risultato a sorpresa è giunto dopo una giornata elettorale molto partecipata. Nella capitale Nuuk i seggi hanno chiuso ben oltre l’orario previsto, le 20 locali, per assicurarsi che tutti i presenti avessero la possibilità di esprimere il proprio voto.