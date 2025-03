Iltempo.it - Elezioni Finp, Riccobello tra i candiadati a Lignano Sabbiadoro

Venerdì 14 marzo avrà luogo al'assemblea elettiva per eleggere il nuovo consiglio federale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (). Il programma del candidato alla presidenza federale Francoè il risultato di un lavoro collettivo. Dietro ogni parola di questo programma ci sono i volti, l'esperienza e il cuore di dirigenti, tecnici, atleti e appassionati che hanno ognuno contribuito a definirlo. Si parte dalla sostenibilità, un concetto finora troppo poco considerato, fino ad arrivare a una maggiore sinergia con le federazioni sportive nazionali e paralimpiche. Non solo siglare protocolli d'intesa, ma anche creare sinergie che consentano di lavorare in efficacia ed efficienza mettendo sempre al centro l'atleta. Il lavoro a livello regionale e periferico dovrà essere potenziato, così come la riapertura dei campus giovanili, con l'intento di garantire un futuro brillante per lo sport nazionale valorizzando i giovani talenti che diventeranno i campioni del domani.