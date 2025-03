Agi.it - Elezioni comunali e referendum, le ipotesi sulle date

AGI - Lesi terranno domenica 25 e lunedì 26 maggio e l'8 e il 9 giugno per il secondo turno, con l'election day per far coincidere il voto suicon la prima tornata oppure con i ballottaggi. È l'su cui sta lavorando il governo, come riferito dai comitati promotori dei cinque quesiti referendari dopo un'ora di incontro a Palazzo Chigi con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Decretoe accorpamento con iGià nel prossimo CdM, atteso giovedì, potrebbe arrivare il decretonecessario per spalmare su due giornate il voto (per ogni turno) allee per, eventualmente, decidere l'accorpamento con i. Intanto i referendari temono il voto a giugno, con rischi 'balneari' connessi, e intensificano il pressing sull'esecutivo 'chiamato' a "garantire la massima partecipazione" alle urne.