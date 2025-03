Thesocialpost.it - Elezioni a Monfalcone, il partito islamista si presenta col simbolo del movimento politico fondato da Soumahoro

Leggi su Thesocialpost.it

Una turno elettorale considerato fondamentale per il futuro di. La città friulana, infatti, secondo i partiti di destra è divenutadel rischio che l’immigrazione islamica possa distruggere le nostre tradizioni italiane. E così, alla vigilia delleper il rinnovo della giunta comunale, esplode la polemica anche a livello nazionale. Protagonista il deputato ex Avs Aboubakar.Leggi anche: Piano di riarmo di von der Leyen, Conte attacca Meloni a Dimartedì: “Ridicola”La leghista Cisint controe ilmusulmano “A poche ore dall’ufficializzazione delle liste per la corsa al municipio, scopriamo che ilmusulmano guidato dal capo della moschea irregolare, Bou Konate, correrà con ildi Italia Plurale, ilda Aboubakar