Sololaroma.it - Eintracht-Ajax, il pronostico di Europa League: spettacolo assicurato

Leggi su Sololaroma.it

Dopo lodella Champions, tornerà protagonista l’con le gare di ritorno degli ottavi di finale. Giovedì 13 marzo alle 18:45, oltre al calcio d’inizio di Athletic Club-Roma, ci sarà anche quello traFrancoforte eal Deutsche Bank Park. I tedeschi partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.90, mentre il pareggio e il successo della squadra olandese sono dati rispettivamente a 3.75 e 3.60.Come arrivano al matchL’Francoforte è chiamato a conservare il 2-1 di vantaggio dell’andata ad Amsterdam, anche se non stanno attraversando il loro periodo migliore. La squadra di Toppmoller è reduce da tre sconfitte di fila in Bundesliga, l’ultima nello scorso weekend per 1-2 in rimonta in casa dell’Union Berlino (con Ekitike che ha sbagliato un calcio di rigore nel finale), cedendo la terza posizione in classifica al Mainz.