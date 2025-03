Iltempo.it - Effetto Trump in Groenlandia: così vincono centrodestra e indipendentisti

sulle elezioni in. L'opposizione di centro-destra ha ottenuto una clamorosa vittoria alle elezioni legislative nel territorio danese ambito dal presidente degli Stati Uniti Donaldmentre il sostegno al partito nazionalista Naleraq, favorevole all'indipendenza a breve termine è notevolmente aumentato. Il partito democratico, che si descrive come «social liberale» e punta all'indipendenza lungo un percorso più graduale, ha mantenuto un vantaggio insormontabile durante tutte le operazioni di spoglio dei voti, non ancora concluse, secondo quanto riporta l'emittente pubblica dellaKNR. Il partito nazionalista Naleraq, il più convinto tra i partiti, si avvia nel frattempo a un punteggio elettorale «sbalorditivo». «Rispettiamo il risultato delle elezioni», ha detto a KNR il primo ministro uscente Mute Egede, che guida il partito di sinistra verde Inuit Ataqatigiit (IA).