Effetto Nordio, addio traffico d'influenze e abuso d'ufficio: ecco perché i pm hanno scagionato gli indagati del 'sistema Tedeschini'

Le ZES e il commissario amico dello studio Tedeschini – Uno dei filoni dell’indagine per i presunti traffici di influenze del cosiddetto(conclusa in un nulla di fatto con una tombale richiesta di archiviazione del 17 dicembre 2024 che vi stiamo raccontando a puntate) riguarda la nomina del vertice di un oggetto misterioso per i più: la ZES, Zona Economica Speciale della Campania.Nel 2017 con il Decreto Sud il Governo Gentiloni ha creato anche in Italia le ZES già diffuse all’estero. Sono aree collegate a un porto dove vigono benefici fiscali e semplificazioni amministrative per favorire le imprese residenti e l’arrivo di investimenti esteri. Per dire, la ZES più nota all’estero è Dubai.Inizialmente erano 5 poi sono aumentate a 8 e infine il Decreto sud del Governo Meloni del settembre 2023 ha istituito a partire dal primo gennaio 2024 la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, la cosiddetta “ZES unica” che ricomprende i territori di 8 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.