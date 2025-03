Ilgiorno.it - Educatori, logopedisti psicologi e tecnici Aba

Leggi su Ilgiorno.it

Per Koinè, cooperativa sociale onlus, 5 posti Nell’ottica di promuovere progetti che rispondano ai bisogni di bambini, ragazzi e famiglie si cercano diverse figure che opereranno su diverse aree di intervento quali Infanzia, Minori e Famiglie, Ambiente e Cultura e Formazione. 1. Personale in ambito educativo e psico-socio pedagogico (ID-91738). Sede di lavoro: Province di MI -MB- BG- VA 2.(ID-91741) nel territorio del Garbagnatese e per Servizio Tutela minori di Assago e Gaggiano (MI) e Luino (VA) 3. Personale ausiliario nidi d’infanzia (ID-91742) sede di lavoro: province di Milano - Monza e Brianza - Bergamo 4.(ID-91748) Sede di lavoro: Novate Milanese 5.Aba (ID-91744), esperti in “analisi comportamentale applicata“ Sede di lavoro: Novate Milanese Per informazioni sulle offerte: afolmet.