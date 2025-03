Nerdpool.it - Edizioni BD & J-POP Manga a Be Comics! Be Games!

A Padova ci si prepara a un weekend di letture e divertimento con l’edizione 2025 di Be! Be!, la fiera dedicata a fumetti,, giochi e cosplay che si terrà sabato 15 e domenica 16 marzo presso il quartiere fieristico di Padova Hall.BD; J-POPpartecipano alla manifestazione con novità e ospiti in firma all’interno del Padiglione 7.In dedica allo stand della casa editrice ci sarà Simone Pace, autore del dark fantasy Fiaba di cenere e della graphic novel cyberpunk Cuore (nominata ai prestigiosi Premi Boscarato). Incontrerà i lettori in fiera per sketch e firmacopie anche Marco Checchin, vincitore del Lucca Project Contest 2023 con l’opera d’esordio Questi muri, toccante dramma familiare che si fa specchio dei dubbi e della ricerca di futuro della generazione Z.