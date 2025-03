Ilrestodelcarlino.it - Edificabilità al Campus, per ora resta tutto fermo: e Andreolli continua a dire no

alscolastico di via Nanterre: nulla è da dare per scontato. Per ora, però, non c’è nessuna intenzione né da parte di privati, né da parte del Comune e nemmeno da parte della Provincia di edificare nulla. E’ quanto emerso in Consiglio comunale, ieri, dopo la risposta dell’assessore Andrea Nobili all’interrogazione "Progetto di nuova edificazione nell’area delscolastico - chiarimenti e posizione dell’Amministrazione comunale", tema presentato dai consiglieri, Malandrino, Bo, Canciani, Redaelli, Corsini, Marinucci, Dallasta, Bartolomei, Lanzi e Marchionni. "Il comparto edificabile al– ha spiegato Nobili – parte dal parcheggio (l’ultimo di via Nanterre) fino all’area di via Solferino, dietro il distributore che è tutta una grande area verde con in mezzo una casa.