Ed Sheeran la prossima era musicale partirà in aprile con un nuovo singolo | la conferma del cantautore britannico

Si avvicina il ritorno sulle scene di Edcon un, che anticiperà la pubblicazione del prossimo album dell’artista di Halifax.La voce di Shape Of You ha fornito delle anticipazioni ai fan sulmateriale nelle ultime settimane, culminate in succose e recentissime news. Lo scorso mese, ilha cambiato la foto profilo Instagram e lasciato intendere ai fan che sarebbe arrivato presto unalbum. Riguardo al titolo si presume che il decimo lavoro in studio potrebbe intitolarsi Play: al termine del 2023, aveva annunciato. “Ci vedremo nel prossimo anno, quando premeremo diil tasto Play sul pop, vi auguro buone vacanze”Edin arrivo ilLa pubblicazione sembra sia imminente, come lo stesso artista ha annunciato dal suo profilo Instagram privato.