Gamberorosso.it - Ecco perché vogliamo il fasciatoio nei ristoranti obbligatorio per legge

Leggi su Gamberorosso.it

Se siete genitori vi sarà capitato almeno una volta di dover cambiare il pannolino del vostro bimbo in situazioni scomode, per usare un eufemismo. In un treno traballante, al parco, al bar, al ristorante. E quanto avete apprezzato quei luoghi che mettono a disposizione comodi fasciatoi con tanto di materassino (lavabile)? Un plus non trascurabile che magari vi ha convinti a ritornare. E la domanda che in tanti si saranno posti è: ma non èmettere unnei bagni di un ristorante? Lo abbiamo chiesto a Massimiliano Dona, avvocato e Presidente di Unione Nazionale Consumatori.Ilsolo in alcuni comuni«Non esiste unanazionale che imponga l’obbligo di avere unneiin Italia, a differenza di quanto accade negli Stati Uniti in cui c’è una certa sensibilità anche ad avere ilnel bagno dei maschi», spiega Dona che ricorda come un disegno didel 2018, presentato dalla Senatrice PD Laura Garavini, mirava a rendere obbligatoria la presenza di fasciatoi nei locali pubblici, compresi i, accessibili a entrambi i sessi.