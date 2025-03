Formiche.net - Ecco perché da solo il Terzo settore non basta. Il commento di Monti

Leggi su Formiche.net

Ilin Italia riveste un ruolo estremamente importante: con le sue iniziative è storicamente associato alla creazione di servizi e, più in generale, alla produzione di un’offerta che ilpubblico non riesce a garantire. Nei decenni, questa “primigenia” funzione ha fatto sì che ilsi espandesse e pervadesse quasi tutti gli aspetti della vita sociale: dall’ambito formativo a quello sociale, dalculturale a quello sanitario, passando per l’innovazione, la tecnologia, lo sviluppo immobiliare, la rigenerazione urbana, la creazione di posti di lavoro.Se guardiamo a quanto si sia esteso il modello delrisulta dunque evidente che l’insieme di strumenti di cui si compone lo hanno reso particolarmente efficace, in termini darwiniani, all’interno del nostro contesto sociale.