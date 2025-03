Lanazione.it - "Ecco la strada verso un futuro più sostenibile"

Leggi su Lanazione.it

Valeria Roppo opera nel settore delle tecnologie legate all’idrogeno. Cos’è l’idrogeno? "È un gas incolore e inodore, l’Elemento chimico più semplice e abbondante dell’uni. In natura non è presente allo stato puro ma legato ad altri elementi, perciò si deve ottenere mediante processi chimici fortemente energivori. L’unico idrogeno, prodotto con energia da fonti rinnovabili, viene denominato verde". Perché? "Perché è un combustibile pulito. Le tecnologie di produzione dell’idrogeno individuano una tavolozza di colori per classificare e rendere facilmente riconoscibile la provenienza dell’energia usata per produrre il vettore H 2 : verde, grigio e blu, giallo, nero, rosa, turchese". Quali sono i vantaggi? "Si può ottenere da fonti rinnovabili come il sole, il vento o l’acqua, che non causano emissioni di CO 2 , stoccare in serbatoi per essere disponibile quando serve e ricavare separando la molecola dell’acqua, una risorsa rinnovabile a basso costo".