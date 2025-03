Nerdpool.it - Ecco il trailer dell’atteso live-action di Lilo&Stitch!

La Disney ha finalmente rilasciato il primodel remakedi Lilo & Stitch, la cui uscita è prevista per il 23 maggio 2025. Diretto da Dean Fleischer Camp, il film vede Maia Kealoha nel ruolo di Lilo e Chris Sanders che riprende la sua parte come voce di Stitch. Iloffre uno sguardo ai personaggi principali, tra cui Nani (interpretata da Sydney Agudong), David (Kaipo Dudoit) e Cobra Bubbles (Courtney B. Vance). Stitch, un alieno caotico, si adatta alla vita hawaiana e impara il significato di “ohana”, ovvero famiglia. Anche personaggi iconici come il dottor Jumba Jookiba (Zach Galifianakis), l’agente Pleakley (Billy Magnussen) e la Gran Consigliera (Hannah Waddingham) appaiono nel. Tia Carrere, che ha doppiato Nani nell’originale, ritorna nel franchise nel ruolo di Mrs.