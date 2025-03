Lanazione.it - Ecco il meeting "Yare". Riparazioni e post vendita nel settore della nautica

In programma da oggi fino a venerdì all’Una Hotel di Lido di Camaiore, "2025" (Yachting Aftersales & Refit Experience), si conferma un evento di riferimento per ildellee delnello yachting. Unriservato a imprese e comandanti, che registra il tutto esaurito e il cui 70% dei partecipanti proviene dall’estero. Molto attesi gli incontri B2C (Business to consumer) e le attività di networking (rete di lavoro), strumenti chiave per sviluppare nuove opportunità commerciali. Previste visite ai distretti nautici da La Spezia a Pisa, per scoprire da vicino le eccellenzeitaliana. LoForum avrà più di quindici ospiti internazionali in rappresentanza dei principali cantieri di refit e delle realtà del Mediterraneo. Tra gli altri, saranno presenti il cluster francese Ryn (Riviera Yachting Network) e l’aggregato spagnolo Bmc (Balearic Marine Cluster), che hanno sottoscritto un’intesa di collaborazione su temi come la formazione e la promozione collettiva del West Med (Iniziativa europea per il Mediterraneo occidentale, cioè uno spazio marittimo più sicuro e protetto, un’economia blu intelligente e resiliente, una migliore governance del mare).