Metropolitanmagazine.it - Ecco chi sono tutti gli ex di Guenda Goria, da Stefano a Telemaco: “Mi ha trattata malissimo dopo il GF”

Nel passato diciex con i quali ha avuto storie importanti, prima dell’arrivo dell’attuale marito Mirko Gancitano padre del piccolo Noah.La primogenita di Maria Teresa Ruta sarà tra gli ospiti del terzo appuntamento settimanale de La Volta Buona, in onda oggi dalle 14 su Raiuno, dove si racconterà in un’intervista realizzata dalla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Nel 2004 durante una vacanza a Malindi, incontraRotondo uomo lontano dal mondo dello spettacolo. All’epoca sedicenne,intraprende una relazione con Rotondo che di anni ne aveva 36. Nonostante la forte differenza d’età i due hanno duratura relazione per quattordici anni. “È stata la mia storia più importante, il mio primo grande amore, anche con una grande differenza d’età”, aveva dichiarato laospite a Vieni Da Me.