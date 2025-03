Sport.quotidiano.net - Eccellenza, lotta in testa: "Un duello fino alla fine"

"La Serie D sarà unatra Maceratese e K Sport". È l’opinione di Nico Mariani, tecnico dell’Urbino e nei due anni precedenti a Montefano, sul finale di stagione inin cui ci sono queste due squadre incon il Chiesanuova alle spalle. "Ritengo – aggiunge – che sia difficile per il Chiesanuova potersi inserire perché ha davanti due avversari forti ed è difficile che entrambi possano rallentare". Mariani, chi ha maggiori chance per festeggiare? "Non è semplice da dire. Si tratta di due ottime formazioni con un differente modo di fare calcio e sono ben allenate. La Maceratese ha fatto un percorso importantissimo, non dimentichiamo che è partita da zero e ha tanti giovani, magari ha poca esperienza. Va fatto un plauso al lavoro dell’allenatore Possanzini che è riuscito a creare subito qualcosa di importante.