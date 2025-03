Chietitoday.it - Earth Hour 2025: Wwf rilancia la più grande mobilitazione per regalare tempo al nostro pianeta

Leggi su Chietitoday.it

Solo 60 minuti per ribadire l’urgenza dell’impegno di ognuno di noi per la salute del. Wwf propone anche quest’anno la fortunata iniziativa “”, nota anche come “Ora della Terra”. Quest’anno si celebra sabato 22 marzo alle ore 20.30 con 60 minuti di mobilitazioni e spegnimenti in.