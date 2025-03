Fifaultimateteam.it - EA FC 25 TOTW 26 Lista Carte Speciali Squadra Della Settimana Del 12 Marzo

Leggi su Fifaultimateteam.it

Annunciato il26modalità Ultimate Team di EA Sports FC 25. Ledel Team Of The Week sono state svelate e saranno disponibili nei pacchetti per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di mercoledi 12.Nel ventiseiesimosono presenti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono nei principali campionati europei.Il centrocampista inglese dell’Arsenal Declan Rice che ha segnato nel partita finità con un pareggio in trasferta sul campo del Manchester United.L’attaccante americano del Milan Christian Pulisic che ha segnato due gol nella vittoria in trasferta sul campo del Lecce, mentre l’attaccante francese del PSG Bradley Barcola ha segnato un gol e fornito un assist nella vittoria in in trasferta sul campo del Rennes.