Iltempo.it - "È tutto scritto", chi aveva anticipato la svolta di Garlasco: dove nascono i nuovi sospetti

A quasi 18 anni dal delitto di Chiara Poggi, dopo cinque processi ad Alberto Stasi condannato in via definitiva (nel 2015) a 16 anni di carcere (sta finendo di scontare la sua condanna nel carcere milanese di Bollate) per l'omicidio dell'allora fidanzata, dopo due tentativi della difesa di riaprire il caso di, Andrea Sempio - già indagato otto anni fa e poi archiviato - torna al centro della cronaca: ha ricevuto un avviso di garanzia dalla procura di Pavia per omicidio "perché con il concorso di altri soggetti o con Alberto Stasi cagionava la morte" della ventiseienne. Giovedì 13 marzo dovrà sottoporsi all'esame del Dna e se lui si dice sconvolto, per la famiglia Poggi - mamma Rita Preda e papà Giuseppe - "si riapre un calvario". Sempio - domani compirà 37 anni - era stato tirato in ballo da un'indagine difensiva (legali Angelo e Fabio Giarda) contenuta in un esposto depositato dalla madre di Stasi in cui - facendo ricorso a un investigatore privato - si dava conto della corrispondenza tra il Dna maschile trovato sulle unghie della vittima e il profilo genetico del giovane dipendente di un negozio di telefonia.