È tutto pronto per la Stramilano festa della città

Torna il 23 marzo la, la corsa più popolarea cui l’anno scorso hanno partecipato 62mila persone. Unaper la, la 52esima edizionemezza maratona, che ha ricevuto il prestigioso World Athletics Heritage Plaque dalla Federazione internazionale di atletica leggera. Partenza da piazza Castello alle 8.30, mentre la 10 chilometri non competitiva e la 5km partiranno più tardi da piazza Duomo. Per tutti, arrivo all’ArcoPace. "Se da 52 edizioni questa manizione riesce a coinvolgere migliaia di podisti e runner, corridori professionisti e non, e famiglie – ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala – è perché ha saputo dare valore al piacerecorsa, in compagnia e all’aria aperta, a prescindere dalla performance". Anche l’assessora allo Sport, Martina Riva, parla di "per tutte le generazioni: dai runnerHalf Marathon agli appassionati10 km, fino ai più piccoli che affrontano con entusiasmo i 5 kmStramilanina".