E tutti danzarono

E’ un Alessandro Bertante in stato di grazia quello che si trova leggendo le pagine di "E", il romanzo, pubblicato da La nave di Teseo, ambientato in una Milano distopica, neanche troppo lontana dalla realtà. Estate, quaranta gradi, si soffoca dal caldo. I muri della città sono tappezzati con enormi manifesti in cui troneggia al centro l’immagine di un sindaco, giovanile e giovanilista, “in jeans chiari e camicia bianca aperta sul petto”, intento a pubblicizzare un enorme rave imminente, che si terrà in contemporanea ini parchi cittadini, con ingresso gratuito e della durata di tre giorni. Le strade sono invase da migliaia di giovani, “mezzi nudi, tatuati e con i capelli rasati e sgargianti”. Sono accorsi da tutta Italia, e anche dall’estero, per partecipare a questo enorme rito collettivo che si annuncia senza precedenti.