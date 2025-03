Tuttivip.it - “E ora chi glielo dice?”. Grande Fratello, esce il sondaggio sul vincitore e proprio quel nome è spacciato

Leggi su Tuttivip.it

Manca ormai pochissimo alla finalissima del2025, in programma per lunedì 31 marzo in prima serata su Canale 5. Il reality show, nonostante gli alti e bassi negli ascolti, si prepara a chiudere questa edizione con un televoto decisivo, che decreterà ildel montepremi da 100mila euro, metà del quale sarà devoluto in beneficenza.Attualmente, i tre finalisti ufficiali sono Zeudi Di Palma, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. I pronostici sembrano non lasciare spazio a sorprese: uncondotto dalla pagina X GF Vip il 12 marzo, ha evidenziato un vantaggio schiacciante per Zeudi Di Palma, che ha raccolto l’83% delle preferenze. Jessica Morlacchi segue a distanza con il 13%, mentre Lorenzo Spolverato chiude con appena il 4% dei voti.Il primo a guadagnarsi un posto tra i finalisti è stato Lorenzo Spolverato, che ha superato al televoto Javier Martinez.