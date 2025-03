Ilfattoquotidiano.it - È morto Sergio Ricciardone, fondatore e direttore artistico del C2c Festival di Torino. L’omaggio alla Camera dei Deputati – IL VIDEO

a 53 annidel C2cdi, “uno dei più importanti eventi di musica elettronica in Europa. Hai fatto bre tante generazioni in luoghi impensabili. Ha fatto capire quanto la nostra musica sia arte tanto quanto la musica classica. Ha dato densità e creatività, reso internazionale e unica un’idea piccola diventata poi un’idea di città”. Così Marco Grimaldi, di Alleanza Verdi e Sinistra, dopo aver fatto risuonare per la prima voltaun brano elettronico dei Moderat DEL 2009 “A New Error”, in ricordo di.Ad annunciare la scomparsa l’organizzazione stessa del C2cdisul profilo social ufficiale: “In questo momento di dolore esprimiamo la nostra più profonda vicinanza a Christel e Marcello,famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno condiviso con lui il percorso umano e professionale.