Lettera43.it - È morto Gian Germano Giuliani, imprenditore dell’amaro medicinale

Leggi su Lettera43.it

a Milanoche ha legato il suo nome all’omonimo e famoso amaro. Classe 1937, gestì per anni l’Antica Farmacia del Lazzaretto, che aveva sede nel centro del capoluogo lombardo e che nel 1889 suo nonno, chimico e farmacista, aveva rilevato. Innovatore e pioniere del marketing, ampliò non soltanto la gamma di prodotti ma anche la loro diffusione, intuendo prima di tutti il potenziale della televisione e degli spot sul piccolo schermo. «Papà ci ha insegnato la disciplina, saper cogliere le opportunità e, soprattutto, a non mollare mai», hanno ricordato i figlie Giammaria. Aveva 88 anni.e l’amarocon gli spot su CaroselloGiunto a Milano da Arco di Trento, allora parte dell’Impero Austro-ungarico,divenne il proprietario dell’Antica Farmacia del Lazzaretto, prima farmacia della città, nata intorno al 1750.