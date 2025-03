Lanazione.it - È morto Ernesto Dell’Amico, l’imprenditore che costruì la moderna Marina di Carrara

, 12 marzo 2025 – Ha costruito i palazzi di mezzadando alloggio a centinaia di famiglie.noto costruttore è scomparso in questi giorni a causa di una malattia fulminante. Aveva 95 anni portati benissimo, ma una pancreatite lo ha portato via all’affetto dei suoi cari. Lascia la moglie Maria di 90 anni, i figli Orlando e Paola, il genero Zarino del bar enoteca Mexico di via Felice Cavallotti, nipoti e pronipoti.era molto conosciuto non solo adima un po’ in tutta la Provincia apuana, dove nel corso degli anni ha costruito numerose palazzine. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 a partire dallo Stadio per raggiungere il cimitero di Turigliano. Condiha assunto il volto attuale, con palazzi ampi e spaziosi ideati per un confort a 360 gradi.