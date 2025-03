Lanazione.it - E’ morta Gabriella Bernardini, vedova di Bruno Beatrice. Era attesa ad un evento in Regione

Arezzo, 12 marzo 2025 – Il destino beffardo ha voluto che se ne andasse soltanto poche ore prima di un incontro in consiglio regionale che aveva come obiettivo quello di riaccendere i riflettori sulla morte di suo marito.dell’ex calciatore della Fiorentina, èoggi 12 marzo ad Arezzo, dove viveva insieme ai due figli Alessandro e Claudia. La donna era rimastanel 1987, da quandose ne era andato, a soli 39 anni, per una leucemia. Da allora, viveva per sapere la verità e per capire se la morte del marito fosse stata causata dal doping. Nell’incontro a cui eraa Firenze, al Palazzo del Pegaso con i vertici della, è stato esposto uno striscione in cui si chiede giustizia per il giocatore viola., più volte intervistata dalla stampa, aveva espresso parole critiche verso il mondo del calcio, definendolo omertoso.